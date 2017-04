Konsolen sterben aus meint Analyst Michael Pachter

Man mag von Analysten halten, was man will. Immer wieder machen sie Aussagen, die manchmal zutreffen, oft aber auch nicht. Analyst Michael Pachter, der immer wieder Vorhersagen im Spielebereich tätigt, hat nun eine ganz besondere Theorie parat.

Laut ihm werden Konsolen, wie wir sie heute kennen, in wenigen Jahren aussterben. Ihm zufolge wird Konsolensoftware nicht mehr konsolenexklusiv bleiben. Pachter ist der Meinung, dass man neue Spiele in etwa zwei oder drei Jahren entweder auf den PC, direkt auf den Fernseher oder das Handy herunterladen und dann so spielen kann, ohne eine stationäre Konsole besitzen zu müssen.

Diese Theorie ist gar nicht mal so dumm. Technologie entwickelt sich rasend schnell und es ist durchaus denkbar, dass wir in einigen Jahren Spiele direkt auf ein TV-Gerät oder das Handy herunterladen können. Schaut man sich Nintendos Switch an, so wäre es vorstellbar, dass die Technologie in dem Handheld in einigen Jahren so weit komprimiert werden kann, dass sie in Fernseher oder Smartphones Verwendung findet. Dann lädt man das nächste Zelda oder Fifa auf den Fernseher und das Smartphone herunter, spielt dann entweder direkt am PC oder unterwegs am Handy weiter - Spielstände und Fortschritt sind untereinander kompatibel. Doch ob das schon in zwei oder drei Jahren der Fall ist? Jedenfalls könnte die Zukunft der Spiele sehr interessant werden, da sich die Technologie in diesem Bereich so schnell weiter entwickelt.

Quelle: Gamerant