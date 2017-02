Nachdem wirklich namhafte PC-Neuerscheinungen, von Resident Evil 7: Biohazard einmal abgesehen, im vergangenen Monat eher dünn gesät waren, geht es im Februar diesbezüglich schon wieder ziemlich rund. Die größten Hoffnungen ruhen wohl auf Ubisofts Mittelalter-Schlachtplatte For Honor und dem immer wieder verschobenen Oldschool-Rollenspiel Torment: Tides of Numenera. Ebenfalls zumindest von den jeweiligen Genrefans sehnlichst erwartet werden die Fortsetzungen Halo Wars 2, WWE 2K17 und Sniper Elite 4.

Daneben erscheinen aber natürlich auf wieder zahlreiche, "kleinere" PC-Spiele im Februar 2017, vornehmlich aus dem Indie-Sektor. Beispielhaft seien an dieser Stelle nur Ira, Husk, Atelier Sophie, Take on Mars, Blackwood Crossing, und Night in the Woods genannt. Einzelheiten zu allen genannten Titeln erfahrt ihr in unserer neuesten Video-Vorschau, die ihr direkt unterhalb findet. Ist im kommenden Monat was für euch dabei? Teilt uns eure Meinung per Kommentarfunktion mit!