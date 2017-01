Markt für PC Gaming-Hardware boomt: Erstmals mehr als 30 Milliarden Umsatz

In den vergangenen Jahren behaupteten Marktforscher und Analysten oftmals, dass der PC-Markt in ernstzunehmenden Schwierigkeiten stecke und die Verkäufe immer weiter sänken. Verbraucher würden sich aus verschiedenen Gründen dazu entscheiden, nicht mehr upzugraden. Noch im Oktober 2016 hieß es in einem damals aktuellen Bericht eines US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens, der PC-Markt schrumpfe kontinuierlich und habe historisch betrachtet den längsten Rückgang der Industrie erreicht. Ein Ende der Abwärtsspirale war damals laut dem Report nicht in Sicht. Aber genau das Gegenteil ist aktuell der Fall, denn der Markt für PC Gaming-Hardware boomt anscheinend regelrecht.

2016 schreibt Geschichte - Branche erwirtschaftet über 30 Milliarden

Wie ein Bericht von Jon Peddie Research (JPR) nun zeigt, knackte der Umsatz der Branche im vergangenen Jahr 2016 zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 30 Milliarden US-Dollar. Davor wurde solch ein Erfolg für das Jahr 2018 vorhergesagt. Der Markt scheint also schneller zu wachsen, als man bisher angenommen und erwartet hatte. Das unterstreicht ebenfalls die Aussage, dass PC-Gaming momentan auflebt und alle Zukunftsaussichten positiv aussehen. Wie berichtet wird, tragen Trends beim PC-Gaming zur Entwicklung und Innovation bei. Designer von CPUs und GPUs, so wie Intel, AMD oder Nvidia, sollen durch diesen Trend sehr motiviert sein, die Forschung und Entwicklung weiter nach vorne zu treiben und dabei die Messlatte immer höher zu setzen. Es gibt dabei mehrere Gründe für die schneller als vorhergesagte Entwicklung.

"Die Verbraucher weltweit begrüßen den PC als Plattform für Videospiele aufgrund von multiplen Faktoren", sagte Ted Pollak, Senior Game Industry Analyst bei JPR. "Die Desktop-Ergonomie ist sehr beliebt, weil die Entfernung zum Display in mehr Details resultiert, wenn HD oder UHD-Monitore zum Einsatz kommen. Darüber hinaus bieten Maus und Keyboard eine überragende Kontrolle. Das wird bestätigt durch den eSport, der sehr erfolgreich auf dem PC gespielt wird." Was ist mit euch? Spielt auch ihr am liebsten am PC oder bevorzugt ihr eher eine Konsole? Nutzt doch gerne die Kommentarfunktion und lasst die Community und uns an eurer Meinung teilhaben!

