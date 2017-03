Making Games Conference findet im Rahmen der Medientage München statt

Im Rahmen der diesjährigen Medientage in München wird die "Making Games Conference" ihre Premiere feiern. Am 25. und 26. Oktober 2017 werden Experten aus den Bereichen Game Design, Technologie und Virtual Reality unterschiedliche Präsentationen halten und ihr Wissen sowie ihre Erfahrungen an die Teilnehmer in München weitergeben. Die Computec Media Group wird dabei als Veranstalter und Initiator der "Making Games Conference" auftreten. Zu den offiziellen Förderern und Partnern gehören der BIU (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware), das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie sowie die Medientage München.

Hans Ippisch (Geschäftsführer der Computec Media Group) über die kommende Veranstaltung: "Wir wollen mit unserer Marke "Making Games" Spielentwicklern auf der ganzen Welt ihre tägliche Arbeit erleichtern, und erweitern das bislang aus Magazin, App, Website, Jobbörse, Newsletter sowie der in Kooperation betriebenen Webinar-Reihe "BIU Academy" bestehende "Making Games"-Universum sukzessive um neue Elemente. Mit der 'Making Games Conference' wollen wir Entwicklern Zugang zu Experten und deren Know-how verschaffen." Neben den unterschiedlichen Vorträgen, dürfen sich Besucher zudem auf die Verleihung der ersten "Making Games Awards" freuen.

Bayerns Medienministerin Ilse Aigner neben dem Geschäftsführer der Computec Media Group Hans Ippisch. Quelle: Computec Media Group Auch Ilse Aigner (Medienministerin in Bayern) äußerte sich zur Making Games Conference: "Unsere Bemühungen für die Gamesbranche am Standort Bayern sind ein echter Erfolg. Die deutliche Erhöhung der Mittel für die Gamesförderung auf über 1,9 Mio. EUR im Jahr 2018 ist hier zusätzlich ein deutlicher Impuls. Mit der Premiere der 'Making Games Conference' in München setzen wir ein weiteres Ausrufezeichen für den Standort Bayern." Tickets für die zweitägige Veranstaltung sind für einen Preis zwischen 99 und 199 Euro erhältlich. Weitere Informationen zur Making Games Conference findet Ihr auf der offiziellen Webseite.