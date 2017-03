Watch Dogs 2, Dark Souls 3 & Co. - Große Verlosung zum Spring Sale auf Gamesplanet.com

Der Frühling ist da - und was gibt es schöneres, als den Jahreszeitenwechsel mit einer Aktionswoche voller Spiele-Schnäppchen zu feiern? Bei Gamesplanet.com findet vom 27. März bis einschließlich 2. April 2017 der diesjährige Spring Sale statt. Über 1.000 PC-Spiele (inklusive Zusatzinhalten) sind in diesem Zeitraum zum reduzierten Preis erhältlich. Sparfüchse sollten sich die wechselnden Tagesdeals nicht entgehen lassen; hier gibt's hochkarätige Titel besonders günstig. Am Sonntag, den 2. April 2017, werden die Deals aus den vorherigen Tagesangeboten noch einmal angeboten - die perfekte Gelegenheit für den Einkauf, solltet ihr Schnäppchen aus den Vortagen verpasst haben.

Der diesjährige Gamesplanet Spring Sale findet in Partnerschaft mit "Join the Republic", dem ASUS ROG Live Event 2017 statt. Erlebt die Weltpremiere der neuesten ASUS Hardware, Matches mit dem eSport-Team "Ninjas in Pyjamas", Anspielsessions noch nicht erschienener Games und viele Sachpreise am 1.4.2017 in Berlin. Wer nicht live dabei ist, kann das Event in verschiedenen Live-Streams verfolgen. Alle Infos unter: http://www.asus-rog.de/event2017/.

Ihr braucht für die Spiele von Gamesplanet.com die passende PC-Hardware? Dann werft einen Blick auf das Facebook-Gewinnspiel und sahnt mit etwas Glück leistungsstarke PC-Komponenten von ASUS ab!

Für euch haben wir eine besondere Verlosung vorbereitet. Am Montag (27. März), Mittwoch (29. März) und Freitag (31. März) öffnet sich jeweils ein Gewinnspieltürchen mit insgesamt fünf fantastischen PC-Spielen. An der Verlosung nehmt ihr ganz einfach über die Kommentarfunktion teil: Nennt uns einfach euer Wunschspiel aus dem aktuell geöffneten Geschenkpaket. Die via Los ermittelten Gewinnern kontaktieren wir via PN, behaltet also euer Nutzerprofil im Auge! In der Nachricht findet ihr neben dem Voucher-Code für euer Wunschspiel auch noch eine Anleitung, wie ihr euren Gewinn auf Gamesplanet.con einlösen könnt. Bitte beachtet unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Watch Dogs 2, Dark Souls 3 & Co. - Wir verlosen tolle Spiele zum Spring Sale auf Gamesplanet.com! Quelle: Gamesplanet.com

Geschenkpaket # 1 - 27. März 2017

Hinweis: Teilnahmeschluss ist der 28. März 2017 um 08:59 Uhr, die Gewinner werden im Anschluss gezogen.

Geschenkpaket # 2 - 29. März 2017

???

???

???

???

???

Hinweis: Teilnahmeschluss ist der 30. März 2017 um 08:59 Uhr, die Gewinner werden im Anschluss gezogen.

Geschenkpaket # 3 - 31. März 2017

???

???

???

???

???

Hinweis: Teilnahmeschluss ist der 1. April 2017 um 08:59 Uhr, die Gewinner werden im Anschluss gezogen.