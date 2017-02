Gamelyst könnte man als eine Art Netflix für PC-Spiele bezeichnen. Titel können in vollem Umfang auf den heimischen Rechner heruntergeladen - gelangen also nicht lediglich per Stream in die eigenen vier Wände - und solange gespielt werden wie das kostenpflichtige Abonnement bei Gamelyst läuft. Ähnlich läuft es bei Sonys PS-Plus-Spielen. Auch diese können nur während des Bestehens einer entsprechenden Mitgliedschaft gespielt werden.

Das Unternehmen Gamelyst wurde bereits im Herbst 2014 in Brasilien gegründet. Dennoch befindet sich der gleichnamige Service derzeit noch im Beta-Stadium. Wer auf der unterhalb verlinkten Webseite seine E-Mail-Adresse hinterlässt, landet auf einer Warteliste und kann darauf hoffen, eingeladen zu werden. Wer auf grafisch hochwertige "AAA"-Titel neueren Datums hofft, für den dürfte Gamelyst aber sehr wahrscheinlich nicht das Richtige sein. Auf Gamelyst.com sind zumindest bislang ausschließlich ältere und / oder technisch eher anspruchslose Spiele wie Deponia, Mini Metro, Valhalla Hills und die Syberia-Trilogie gelistet.

Quelle: Gamelyst.com