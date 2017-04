Game Masters: Hamburger Ausstellung zur Geschichte der Videospiele

Die Geschichte der Spielewelt ist so abwechslungsreich und bunt wie die Spiele selbst - das verspricht das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, kurz MKG. Die Türen des Museums stehen Besuchern seit Ende Oktober wöchentlich von Dienstag bis Sonntag offen. Künstler, Programmierer und Designer informieren euch gemeinsam mit Autoren über den Weg von der Idee zum fertigen Endresultat eines Spiels - oder einer Konsole. Der Fokus der Ausstellung liegt auf vierzig Jahren Geschichte und ist in drei Kapitel gegliedert: Die Arcade Heroes stellen den Besuchern Designer und Automaten der Arcade Era vor. Im zweiten Kapitel Game Changers erfahrt ihr Wissenswertes zu den Mitbegründern der jüngeren Spielegeschichte und wer derzeit in der Szene mitmischt. Wie Unterhaltungselektronik in der Zukunft aussehen könnte, zeigt das dritte und letzte Kapitel Indies.

Des Weiteren werden dokumentierte Zwischenschritte und Entwürfe namhafter Spiele-Unternehmen präsentiert. Interessant könnte der Ausstellungsabschnitt "Bildungseinrichtungen" für Besucher sein, die sich später einmal selbst in der Spiele-Branche sehen: Ihr werdet mit spezifischen Studiengängen vertraut gemacht und könnt Einblick in die Werke ehemaliger Studenten erhalten. Die Game Masters lädt außerdem dazu ein, über 100 verschiedene Typen an Unterhaltungsgeräten selbst zu bedienen und sich durchzuprobieren. Die moderne und futuristische Welt der Spiele entdeckt ihr mittels einer VR-Brille, die euch in neue Sphären entführt. Abgerundet wird die Ausstellung mit einem Abschnitt, der verschiedene künstlerische Arbeiten populärer Spiele zeigt. Bis zum 23. April haben Interessierte noch die Möglichkeit, die Game Masters zu besuchen.

Alle Infos zu Game Masters findet ihr auf der offiziellen Homepage.