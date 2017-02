Zu große PC-Spiele: Möglichkeit der modularen Installation gefordert

Die Internetseite PC World hat einen Kommentar veröffentlicht, in dem sie über die Speichergröße von heutigen PC-Spielen sprechen und eine Umstellung auf modulare Installation fordern. Verschiedene AAA-Titel, die in den vergangenen Jahren erschienen sind, erreichen regelmäßig eine Größe von über 50 GB. Zu den besten Beispielen gehört hier das Paket des 2016 veröffentlichten Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered, die gemeinsam insgesamt 120 GB auf der Festplatte (75 GB für Infinite Warfare) benötigen. Nicht mal eine moderne Dual-Layer-Blu-ray würde für die Größe des aktuellen Ablegers der CoD-Reihe reichen.

Im Speziellen stellt das Besitzer einer SSD-Festplatte vor größere Probleme. Da die durchschnittliche Speichergröße bei rund 500 GB liegt, wird durch die Installation solcher Spiele ein sehr großer Anteil belegt. Auch das Herunterladen der Spieldateien im Vorfeld sorgt für bei manchen PC-Spielern für Schwierigkeiten. Aus diesem Grund gibt es nun Forderungen nach einer modularen Installation. Hier haben Käufer die Möglichkeit, nur die benötigten Teile für die Installation des erworbenen Spiels herunterzuladen.

So benötigen nicht alle Spieler - aufgrund der fehlenden Leistung - die entsprechenden Dateien, die für eine Auflösung von 4K notwendig sind. Auch die Installation von allen Sprachen sorgt für einen zusätzlichen Verbrauch von Speicherplatz, der meist nicht benötigt wird. Im Fall von Call of Duty: Black Ops 3 oder Infinite Warfare konnten Spieler bereits die Einzelspieler-Kampagne sowie den Multiplayer-Part einzeln herunterladen. Heutige AAA-Spiele erreichen derartige Größen, weil alle Dateien herunterladen werden - selbst wenn man sie nicht benötigt. Ob Entwickler und Publisher modulare Installation anbieten werden, wird die Zukunft zeigen.

Quelle: PC World