US-Spielemarkt: Durchschnittsalter, Plattformen und weitere Zahlen und Fakten

In dieser Woche hat die Entertainment Software Association (ESA) den jährlichen Bericht "Essential Facts About the Computer and Video Game Industry" mit vielen interessanten Fakten rund um die Spielebranche in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Unter anderem heißt es in dem Bericht, dass knapp 67 Prozent aller Haushalte in den USA ein Gerät zum Spielen von Videospielen besitzen. In 65 Prozent dieser Haushalte befindet sich zudem mindestens eine Person, die drei Stunden täglich zockt.

Insgesamt 97 Prozent besitzen einen PC fürs Gaming, 81 Prozent ein Smartphone, 48 Prozent haben eine Konsole und 11 Prozent besitzen eine VR-Brille. Zudem teilt die ESA mit, dass 33 Prozent regelmäßiger Spieler im kommenden Jahr ein VR-Gerät kaufen werden. In der demografischen Verteilung liegen Männer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren weiterhin vorne. Rund 35 Prozent der Spieler kommen aus diesem Bereich. Mit 21 Prozent liegen 18- bis 35-jährige Frauen direkt dahinter. Der Bericht enthüllt zudem, dass mehr Mädchen als Jungs unter 18 Jahren im Gaming-Bereich aktiv sind.

Spiele mit einer Alterseinstufung "Rated M" sind weiterhin sehr beliebt in den USA. Die Hälfte der zwanzig meistverkauften Spiele sollten nur von Erwachsenen gespielt werden. Einen detaillierten Blick auf die Umsatzzahlen in den Vereinigten Staaten findet Ihr in unserer entsprechenden Meldung. Den vollständigen Bericht der ESA findet Ihr hier. Weitere Meldungen zum Thema Spielemarkt gibt es auf unserer Themenseite.

