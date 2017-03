Brexit: 40% der UK-Entwickler erwägen Umzug

In dieser Woche hat das Vereinigte Königreich offiziell den schriftlichen Antrag für den Austritt aus der Europäischen Union eingereicht - bekannt als "Brexit". Nach einer zweijährigen Verhandlungsphase wird Großbritannien damit ab März 2019 nicht mehr zur EU gehören. Diese Tatsache wird einige Folgen für die britische Spiele-Industrie mit sich bringen. Wie nun aus einer Umfrage der Meinungsforschung Ukie hervorgeht, erwägen derzeit rund 40 Prozent der Gaming-Unternehmen aus dem Vereinten Königreich einen Umzug.

Die größte Sorge der Entwicklerstudios angesichts des Brexit ist der Verlust von internationalen Talenten, der Folgen für die Entwicklung kommender Spiele haben könnte. Knapp 57 Prozent aller Angestellten dieser UK-Spiele-Unternehmen kommen aus der EU. Mögliche Barrieren und neue Gesetze für eine Anstellung in Großbritannien für EU-Bürger werden sehr wahrscheinlich Konsequenzen auf die Spiele-Industrie vor Ort haben. Derzeit ist das Vereinigte Königreich mit einem Umsatz von 4,3 Milliarden Pfund (umgerechnet ca. 4,9 Milliarden Euro) auf Platz 6 der größten Märkte der Branche. Über 2.000 Unternehmen mit 12.100 Vollzeit-Angestellten sind in Großbritannien beheimatet.

Durch das Verlassen der EU wird das Vereinigte Königreich wohl auch keinen Zugriff auf europäische Programme wie "Creative Europe" haben, die unterschiedliche Unternehmen finanziell bei der Entwicklung unterstützen. Unter anderem profitierte das Team von The Chinese Room bei der Produktion von Everybody's Gone to the Rapture vom Support der EU. Vor der Abstimmung im Juni 2016 war der Großteil der britischen Spiele-Industrie gegen einen Austritt aus der Europäischen Union.

