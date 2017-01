PC- und Xbox-One-Ausblick im Video: Das sind die Spiele-Kracher 2017

08.01.2017 um 13:15 Uhr For Honor, Torment: Tides of Numenera, Quake Champions, Dawn of War 3: Welche Spiele-Highlights erscheinen 2017 für PC und Xbox One? Unser Video-Ausblick verrät es euch! Dank des von Microsoft initierten Play-Anywhere-Programms dürfen sich PC'ler auf vormals konsolenexklusive Titel wie Sea of Thieves und Scalebound freuen.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel PC Spiele 2017: Release-Liste mit Terminen der PC Games.

Mehr zu Spiele findet ihr auf unserer Themenseite.