The Hunter - Call of the Wild: Beeindruckender Release-Trailer zur Jagd-Sim mit Just-Cause-Engine

11.02.2017 um 17:15 Uhr Am 16. Februar erscheint mit The Hunter: Call of the Wild ein optisch beeindruckendes Jagdspiel von Avalanche Studios, das sich im Release-Trailer zeigt. Dort sieht man auch erstmals das zweite große Jagdgebiet aus der Releaseversion - das Layton Lake District sieht deutlich anders aus als das bisher bekannte Gebiet. The Hunter: Call of the Wild bietet einen Singleplayer sowie Multiplayer-Optionen mit bis zu acht Freunden in kooperativen und konkurrierenden Modi. Zum Einsatz kommt Apex, die Avalanche Open World Engine", die auch in Just Cause zum Einsatz kommt.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel The Hunter: Call of the Wild - Jagdsimulation mit Just-Cause-Engine angekündigt.

