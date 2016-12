Wenn man eine so große Redaktion wie wir hat, dann treffen dort auch meist die unterschiedlichsten Geschmäcker aufeinander - der eine mag Sportspiele, der andere Adventures und wieder ein anderer hasst vielleicht beides. Umso verblüffender ist es meist, wenn man eine Umfrage zum absoluten Spiel des Jahres startet und ein Ergebnis bekommt, das man so nicht erwartet hätte. Jeder Redakteur von PC Games durfte drei Spiele nennen, dabei gab es drei Punkte für jede Nennung auf Rang 1, zwei Punkte für Rang 2 und einen Punkt für Rang 3. Und: Mit Ausnahme von Platz 1 war es ein ganz enges Rennen.

Doch genug gequasselt - in der folgenden Bildergalerie findet ihr unsere persönlichen Spiele des Jahres! Nicht einverstanden mit unserer Wahl? Schreibt uns in den Kommentaren, wie eure Top 10 oder Top 5 im Videospiel-Jahr 2016 aussieht!





Noch mehr persönliche Meinungen zum Spielejahr 2016 und einen Ausblick auf die am meisten erwarteten 2017-Hits für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendos Konsolen bieten wir euch in unserem Video-Rückblick aus der Redaktion. Viel Spaß damit! Außerdem wünschen wir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!



Hier noch mal zur schnellen Übersicht die Top-10-Videospiele 2016, basierend auf den Umfrageergebnissen in der Redaktion:

Uncharted 4 Dark Souls 3 The Witcher: Blood & Wine Doom Overwatch World of Warcraft: Legion The Last Guardian Inside Firewatch Battlefield 1

Rise of the tomb Raider

XCOM 2

Dishonored 2

Pro Evolution Soccer 2017