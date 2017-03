Studie: Computerspiele fördern angeblich sexistische Ansichten

Wer viel am Computer spielt, der soll sich sexistischer verhalten als das Personen tun, die weniger spielen. Dies ist das Ergebnis einer Studie, welche von amerikanischen und französischen Wissenschaftlern an den Universitäten Iowa State, Grenoble Alpes sowie Savoie Mont Blanc durchgeführt wurde.

In das Ergebnis flossen die Anzahl der gespielten Stunden sowie die Zeit ein, die vor dem Fernseher verbracht wurde. Ebenso spielte die Religiosität und die sexistische Einstellungen eine Rolle. Die Studie soll zeigen, je häufiger Teenager am Computer spielen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sexistische Haltungen und stereotype Ansichten annehmen. Die Studie wurde sowohl unter männlichen als auch weiblichen Teilnehmern durchgeführt. Bei den Jungs waren die sexistischen Ansichten allerdings weiter verbreitet als unter den Mädchen.

Dies könne laut den Wissenschaftlern mit daran liegen, da weibliche Spielfiguren in den populären Computerspielen unterrepräsentiert seien. Sie würden in der Regel auf Nebenfiguren, Prinzessinnen in Not oder sexualisierte Objekte der Begierde reduziert. Die stereotype Darstellung von Figuren würde aber auch vor männlichen Protagonisten nicht Halt machen, welche meist sehr muskulös, aktiv und bewaffnet seien.

Allerdings bewies die Studie auch, dass der häufige Konsum von Computerspielen nicht der größte Faktor darin war, dass die Probanden sexistische Ansichten an den Tag legten. Viel schwerer wog hier die Religiosität und die Einstellung, die mancher Glaube mit sich bringt. Eine andere Studie, die kürzlich veröffentlicht wurde, zeigt, dass Computerspiele nicht die Aggressivität der Konsumenten steigert.

