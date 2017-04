Die Konsolenhighlights im April 2017: Persona 5, Mario Kart 8 Deluxe, Outlast 2 und mehr

Der neue Monat hat begonnen und Spieler freuen sich schon auf die Spiele, welche im April für die Xbox One, Nintendo Switch und Playstation 4 erscheinen sollen.

Wer auf besonders gruselige Horrorkost steht, der wird mit Outlast 2 auf seine Kosten kommen. Wer es dagegen bunt und kindertauglich möchte, der darf sich auf Nintendos Switch in Mario Kart 8 heiße Rennen mit Freunden liefern. Fans von Animes und japanischen Rollenspielen werden mit Persona 5 ihre Freude haben. Die Neuauflage des Shooters Bulletstorm mit dem Untertitel Full Clip Edition sowie das Adventure Syberia 3 und auch das lustige Yooka-Laylee gehören ebenfalls mit zu den Titeln, welche in diesem Monat erscheinen.

Schaut euch unser Video zu den Konsolenhighlights des Aprils an. Darin stellen wir euch die interessantesten Titel für Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch vor, welche in den kommenden Wochen verfügbar sein werden.