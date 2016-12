Trends 2016: Die spannendsten Entwicklungen des Jahres

2016 war nicht nur ein spannendes Spielejahr. Es hat auch eine ganze Reihe von Trends hervorgebracht, deren Auswirkungen auf die Spielebranche heute noch nicht abzusehen sind. Allen voran die Einführung von Virtual Reality. Nachdem die Entwicklungen der VR-Technik in den letzten Jahren nur passiv verfolgt werden konnten, ging es in diesem Jahr Schlag auf Schlag. Gleich drei große Hersteller veröffentlichten ihr System begleitet von einem großen Hype. Die Spiele für Oculus Rift, HTC Vive und Playstation VR sind bisher allerdings nur selten mehr als schick anzuschauende Tech-Demos. Der Absatz der Geräte scheint nach der anfänglichen Begeisterung inzwischen auch zu stagnieren. Wie sehr sich dieser Trend auf die Zukunft der Spieleindustrie auswirken wird, muss sich daher erst noch zeigen.

Und was war noch?

Aber auch andere Entwicklungen haben sich in diesem Jahr ereignet. So führen die Konsolenhersteller erstmals Hardware-Upgrades innerhalb eines laufenden Konsolenzyklus durch. Sony hat mit der PS4 Pro bereits vorgelegt und Microsoft will im kommenden Jahr mit der Xbox One Scorpion nachziehen. Ein Trend der sich jetzt bereits seit einigen Jahren fortsetzt, ist die Flut an Remaster-Versionen von Spielen der letzten Konsolengeneration, die auch in diesem Jahr nicht abgeebbt ist. Welche Trends das Jahr 2016 sonst noch geprägt haben, seht ihr in unserem nachfolgenden Video-Jahresrückblick. Was waren für euch die spannendsten Entwicklungen in diesem Jahr. Diskutiert mit uns in den Kommentaren.