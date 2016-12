PC-Releases im Januar: Resident Evil 7 und Co. in der Video-Vorschau

Das Jahr 2016 ist - beinahe jedenfalls - Geschichte. Im Januar erscheinen traditionell nur wenige namhafte PC-Spiele. Dennoch ist der ein oder andere interessante Titel durchaus dabei. Mit Resident Evil 7: Biohazard kommt sogar ein potentieller Blockbuster auf den Markt. Hersteller Capcom inszeniert den Horror dieses Mal aus der Ego-Perspektive, was bei vielen Fans der Reihe nicht unbedingt Stürme der Begeisterung auslöste. Die bereits bei Steam verfügbare Beginning-Hour-Demo zu Resident Evil 7: Biohazard wurde allerdings "sehr positiv" aufgenommen.

Abgesehen von Resident Evil 7: Biohazard stehen im Januar 2017 außerdem aber auch noch die PC-Releases von Night in the Woods, Rise & Shine, Urban Empire, Tales of Berseria und Hitman: The Complete First Season an. Einzelheiten zu allen genannten Titeln erfahrt ihr in unserer neuesten Video-Vorschau, die ihr direkt unterhalb findet. Ist im kommenden Monat was für euch dabei, oder stellt das Januar-Lineup vielleicht eher eine Enttäuschung dar? Teilt uns eure Meinung per Kommentarfunktion mit!