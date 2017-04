PC-Monatsvorschau April 2017: Outlast 2, Yooka-Laylee und mehr im Video

Ein neuer Monat und damit auch eine ganze Reihe neuer Spiele, die in den kommenden Wochen für den PC erscheinen werden. In unserer kommentierten Video-Vorschau stellen wir euch die interessantesten Neuerscheinungen im April 2017 vor. Demnach dürfen sich Strategie-Anhänger am Ende des Monats auf den Release von Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (27. April 2017) freuen. Zwei Tage davor kommt mit Outlast 2 (25. April 2017) ein weiterer Horror-Titel auf den Markt. Ob der Nachfolger mit dem beliebten Original mithalten kann, erfahren wir in den kommenden Tagen.



Deutlich bunter wird es am 11. April 2017 mit dem Plattformer Yooka-Laylee, der nach einer erfolgreichen Kickstarter-Aktion im Mai 2015 nun endlich veröffentlicht wird. Mit Lego City: Undercover (07. April 2017) bringt Publisher Warner Bros. knapp vier Jahre nach dem Wii U-Release eine überarbeitete Version des Abenteuers für den PC in den Handel. Bei der Bulletstorm: Full Clip Edition handelt es sich um ein weiteres Remaster, das am 07. April 2017 für den PC erscheint.