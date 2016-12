Spiele-Highlights 2016: Die besten Games für PC in diesem Jahr

Wie die Zeit vergeht. Das Jahr 2016 neigt sich bereits dem Ende zu. Es war ein ereignisreiches Jahr, auch für PC-Spieler. Im nachfolgenden Video stellen wir euch die Highlights auf dem PC im Jahre 2016 vor. Los ging in den ersten Wochen schon mit dem Strategieknaller XCOM 2. Mit seinen 93% im PC Games-Test erreichte der Firaxis-Hit bereits zu Beginn des Jahres die höchste Wertung, die wir in diesem Jahr an ein PC-Spiel vergeben haben. Und das trotz einiger technischer Mängel, die das Spiel auf dem PC zunächst plagten. Damit gaben sich die Runden-Experten von Firaxis aber nicht zufrieden und legten im Spätsommer mit Civilization 6 noch einmal nach. Nach dem etwas schwächeren Ableger Beyond Earth hat die altehrwürdige Reihe mit ihrer sechsten Auflage wieder zu alter Stärke zurück gefunden.

Dass sie immer für einen Mega-Hit gut sind, haben in diesem Jahr wieder die Macher von Blizzard unter Beweis gestellt. Der Team-Shooter Overwatch ist ein voller Erfolg und schon nach kürzester Zeit nicht mehr aus der E-Sport-Szene wegzudenken. Eher in die Kategorie künstlerisch wertvoll einzuordnen ist Inside von den dänischem Limbo-Machern. Die kurze aber emotionale Reise hat in diesem Jahr nicht nur unseren Tester begeistert. Weitere Highlights für PC-Spieler in diesem Jahr seht ihr im nachfolgenden Video. Was waren eure persönlichen Favoriten? Nutzt die Kommentarfunktion!