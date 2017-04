Gamesplanet: Viele Total-War-Spiele und DLCs im Sale - Warhammer schon für 24,99 Euro

Neue Spiele-Schnäppchen auf Gamesplanet: Zwischen dem 28. April und 1. Mai 2017 sind mehr als 40 Spiele sowie DLCs aus der Total-War-Reihe stark im Preis reduziert. Zu den Highlights zählt zweifelsohne Total War: Warhammer. Den Strategie-Hit kauft ihr im Aktionszeitraum für sagenhafte 24,99 Euro. Damit spart ihr 58 Prozent gegenüber dem Originalpreis.

Dass sich der Kauf lohnt, lest ihr in unserem großen Test zu Total War: Warhammer. Wer die volle Packung Total War: Warhammer erhalten will, schlägt außerdem beim Realm of the Wood Elves-DLC zu, den es derzeit für 12,99 Euro als Download gibt. Zu den weiteren Deals zählen Total War: Attila, Total War: Rome 2, Empire: Total War Collection und Rome: Total War Collection.

Nachfolgend findet ihr eine Liste mit den Highlights aus der aktuellen Total-War-Aktion auf Gamesplanet. Hinweis: Es handelt sich um PC Steam-Games zum digitalen Download.

Über 40 Total-War-Spiele und DLCs im Angebot - hier die Highlights

Auf der Aktionsseite von Gamesplanet findet ihr die Übersicht aller Angebote ebenfalls vor. Über die von uns bereitgestellten Links könnt ihr zur Produktseite des jeweiligen Spiels gelangen. Bei einem Kauf erhaltet ihr einen Download-Key, den ihr bei Steam (sofern nicht anders angegeben) einlösen könnt. Folgt den Bildschirmanweisungen, um den Download und die Installation durchzuführen. Die Angebote laufen vom 28. April bis 1. Mai 2017. Viele weitere Infos zu den Total-War-Spielen findet ihr auf unseren umfangreichen Themenseiten.