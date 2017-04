Spider-Man: Homecoming ​- der zweite Trailer in deutscher Fassung

02.04.2017 um 16:15 Uhr Tom Holland ist der neue Spider-Man - hier gibt's neue Eindrücke zu seinem ersten eigenen Streifen "Homecoming" in deutscher Synchronfassung. Tony Stark spielt in der nächsten Spider-Man-Neuauflage offenbar ebenfalls eine tragende Rolle. Kinostart in Deutschland: 13. Juli 2017.

