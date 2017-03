In wenigen Monaten wird der neue Spider-Man - gespielt von Tom Holland - im ersten eigenen Kinofilm Spider-Man: Homecoming zu sehen sein. Zuletzt konnte man den neuen Peter Parker bereits in The First Avenger: Civil War in Aktion beobachten. Allerdings wird er in Homecoming nicht ganz alleine sein, denn er erhält von seinem Mentor Tony Stark aka Iron Man (Robert Downey Jr.) tatkräftige Unterstützung. Marvel hat nun einen zweiten Trailer zum kommenden Kinofilm veröffentlicht, der jede Menge Action enthält. Das entsprechende Material könnt ihr euch hier ansehen:



Spider-Man: Homecoming wird ab dem 13. Juli 2017 in den deutschen Kinos zu sehen sein. Bereits in wenigen Wochen (27.04.2017) dürfen sich Fans des MCU (Marvel Cinematic Universe) mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 auf den nächsten Teil mit den Helden Star-Lord (Chris Pratt), Groot (Vin Diesel), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Gamora und Drax the Destroyer freuen. Weitere Meldungen und Videos zu Spider-Man: Homecoming findet Ihr auf unserer Themenseite.