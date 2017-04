Spellforce 2 ist nicht totzukriegen - auf mehrere Add-ons folgt nun eine Anniversary Edition. Deren Release verfehlt das zehnjährige Jubiläum der besonders in Deutschland verehrten Mixtur aus Rollenspiel und Echtzeitstrategie um ein Jahr und enthält auch nicht alle Inhalte - dafür gibt's Spellforce 2 in der Anniversary Edition DRM-frei. Und zwar auf GOG.com zum Preis von rund 14 Euro. Neben dem Hauptspiel Shadow Wars ist das von Ursprungs-Entwickler Phenomic und dem mittlerweile geschlossenen Publisher Jowood entworfene Add-on Dragon Storm (Release 2007) mit dabei - die beiden Erweiterungen Faith in Destiny (2012) und Demons of the Past (2014) vom neuen Lizenzinhaber THQ Nordic glänzen dagegen mit Abwesenheit.

Spellforce 2 protzt in der Anniversary Edition mit Widescreen-Support für 16:9-Auflösungen, außerdem seien für die Neuveröffentlichung viele Bugs gefixt worden. Multiplayer-Fans freuen sich über die Überarbeitung des Mehrspielermodus, der auch auf modernen Systemen anstandslos Online-Partien entstehen lassen soll. Das Spiel läuft auf den Windows-Versionen 7, 8 und 10, bietet unter anderem deutsche Sprache und benötigt gerade einmal neun Gigabyte freien Speicherplatz auf eurer Festplatte sowie 2 GB RAM.

Der offizielle Nachfolger Spellforce 3 wird aktuell bei Grimlore Games in München entwickelt, ein Release ist für das 3. Quartal 2017 geplant. Zwar orientiert sich das neue Studio unter der Ägide von THQ Nordic grundsätzlich an den beiden erfolgreichen Originalspielen - allerdings hat man die bekannte Third-Person-Perspektive und direkte Heldensteuerung aus den Vorgängern gekickt. Warum wir trotzdem gespannt auf Spellforce 3 sind, erklärt unsere Vorschau.