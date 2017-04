David gegen Goliath: Der US-Geheimdienst als Gegner

Spionage und Intrigen sind ein spannendes Thema. Was aber, wenn der eigentliche Verbündete zum Feind wird? Der Whistleblower Edward Snowden musste dies am eigenen Leib erfahren. Als Computer-Profi arbeitete er für einen Subunternehmer der NSA und verschwindet ohne Erklärung von einem Tag auf den Anderen - mit dem Ziel, durch die Veröffentlichung von streng geheimen Dokumenten das ganze Ausmaß der Überwachung durch amerikanischer Geheimdienste zu veröffentlichen. Er löst damit die globale Überwachungs- und Spionageaffäre aus und gilt derzeit als einer der meistgesuchten Männer der Welt.





Schon vor dieser Affäre wurden die undurchsichtigen Geheimdienste mit allerhand Verschwörungstheorien konfrontiert. Auch die Informationssammlung einerseits und die Desinformation nach außen andererseits tragen zu ihrem schlechten Ruf bei. Darüber hinaus werden immer wieder Gerüchte über politische Morde durch Geheimdienste laut, wobei die Legitimität solcher Operationen heftig umstritten ist. Kein Wunder also, dass auch Filmemacher dieses Thema immer wieder gerne aufgreifen. Im Folgendem stellen wir euch fünf sehenswerte Spionage- und Verschwörungs-Thriller vor, die ebenfalls durch (angeblich) korrumpierende US-Geheimdienste inspiriert wurden.

Kill the Messenger (2014)

Jeremy Renner als Journalist, der sich in "Kill the Messenger" mit der CIA anlegt. Quelle: Universal Rotten Tomatoes: 78 %

Journalist Gary Webb stößt wie durch Zufall in den 1990er Jahren auf eine Verstrickung von der CIA mit mittelamerikanischen Drogenkartellen: Durch Kokainverkauf in den Straßen von South Central L.A. wurden die Contras in Nicaragua finanziert. Seine brisanten Enthüllungen in den San José Mercury News lösen ein politisches Erdbeben aus. CIA schlägt mit Verleumdungen zurück und auch Kollegen renommierter Medien diffamieren den Autor, der nicht nur um Ansehen, Job und Familie, sondern auch schlussendlich um sein Leben kämpfen muss.

Der Ghostwriter (2010)

Ewan McGregors Rolle hat keinen Namen, sondern tritt einfach nur als "Der Ghostwriter" auf. Quelle: Studiocanal Rotten Tomatoes: 83 %

Ein renommierter Ghostwriter wird engagiert, die Memoiren des ehemaligen britischen Premierministers Adam Lang zu verfassen, nachdem der ursprüngliche Autor unter mysteriösen Umständen verstarb. Dazu erhält der "Ghost" das ursprüngliche Manuskript und Sessions mit Adam Lang, der mit seiner Gefolgschaft, darunter Ehefrau Ruth und Assistentin Amelia, eine Villa auf der Insel Martha's Vineyard bewohnt. Der Ghostwriter sticht jedoch in ein Wespennest, als er herausfindet, dass der Premier gemeinsame Sache mit der CIA gemacht haben soll.

Der Dialog (1974)

Oscargewinner Gene Hackman spielt den zunehmend an Paranoia leidenden Harry Caul in "Der Dialog". Quelle: Studiocanal Rotten Tomatoes: 98%

Beim Lauschangriff auf das junge Paar Ann und Mark gerät Privatdetektiv und Abhörexperte Harry Caul in Konflikt mit seinem Gewissen: Er kennt keine Hintergründe, jedoch deutet alles auf einen bevorstehenden Mord hin. Als die Bänder mit den Aufnahmen der Abhöraktion nach einer Party mit seinem Mitarbeiter Stan sowie seinem Konkurrenten Bernie Moran nicht mehr aufzufinden sind, ist er davon überzeugt, dass etwas nicht stimmt. Dazu trägt auch bei, dass sich Harry verfolgt fühlt. Nun bietet er jedoch seine ganze Energie auf, um mehr über die Hintergründe herauszufinden- ein folgeschwerer Fehler...

Der Staatsfeind Nr. 1 (1998)

Will Smith als "Der Staatsfeind Nr. 1" auf der Flucht. Quelle: Buena Vista Rotten Tomatoes: 71%

Der mächtige amerikanische Geheimdienst NSA hat den Auftrag des bedingungslosen Schutzes der US-Demokratie. NSA-Mitglied Thomas Brian Reynolds sieht die Realisierung dieses Auftrages gefährdet: Ein Politiker bringt die Verabschiedung eines Gesetzes in Gefahr, das dem Geheimdienst uneingeschränkte Freiheit bei Lauschangriffen und Abhöraktionen einräumen soll. Der Widersacher muss weg. Doch der Mord wird zufällig gefilmt. Ein Beweismittel, das dem jungen Staranwalt Robert Dean unbemerkt zugesteckt wird. Ohne die genauen Hintergründe zu kennen, gerät Dean ins Visier der NSA und verliert seinen Job, seine Frau, seinen Ruf, seine Identität...

JFK - Tatort Dallas (1991)

Kevin Costner gräbt als Anwalt im Todesfall vom ehemaligen US-Präsidenten in "JFK - Tatort Dallas". Quelle: Warner Rotten Tomatoes: 84%

Am 22. November 1963 wird John F. Kennedy, der jüngste ins Amt gewählte Präsident der USA, mehreren Schüssen niedergestreckt. Das FBI präsentiert kurz darauf als Täter den Einzelgänger Lee Harvey Oswald. Zwei Tage später wird dieser von Jack Ruby erschossen. Die mit der Klärung des Falls beauftragte Warren-Kommission kommt zu dem Schluss, dass Oswald der alleinige Täter war. Staatsanwalt Jim Garrison zweifelt jedoch an der Theorie und macht sich mit seinem Team daran, das Mordpuzzle selbst zu lösen. Obwohl etliche Zeugen nacheinander unter merkwürdigen Umständen sterben, deckt Garrison ein Komplott auf, an dem CIA, FBI, die Mafia und Präsident Johnson gleichsam beteiligt sind.

Autorin: Ronja Bleier