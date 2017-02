South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Release erneut verschoben - kein genauer Termin

Bei der Entwicklung von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe scheint irgendwo der Wurm drin zu sein. Ubisoft hat am Rande seiner gestrigen Bilanzpressekonferenz bekannt gegeben, dass das Comic-Rollenspiel nun doch nicht mehr im 1. Quartal dieses Jahres erscheint. Neuer - noch dazu äußerst ungenauer - Veröffentlichungszeitraum ist jetzt das nächste Geschäftsjahr des französischen Publishers. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint nun also frühestens am 1. April 2017 und spätestens am 31. März 2018. Das ist bereits die zweite Verschiebungsmeldung. Ursprünglich war der Release nämlich am 6. Dezember 2016 geplant.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe macht Verwendung von einem durchgeknallten Superhelden-Setting. In South Park greift die Kriminalität um sich. Cartman gründet deshalb gemeinsam mit einigen Freunden die Organisation Coon & Friends - natürlich mit ihm als Anführer. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe macht technisch einen Schritt nach vorne. Ubisoft San Francisco setzt bei der Entwicklung auf die Snowdrop Engine aus The Division, was unter anderem auch größere Bewegungsfreiheit ermöglichen soll. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe.

Quelle: Ubisoft