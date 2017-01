Sony: Pay-per-View Streaming wird auf der PS3 abgeschaltet

Wer eine Playstation 3 besitzt und dort das Pay-per-View Streaming über den Live Events Viewer nutzt, der muss ab dem 10. Januar auf diesen Service verzichten. Denn an diesem Tag wird Sony den Dienst für die PS3 abschalten.

Die gesamte App wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Allerdings ist es weiterhin möglich, den "On Demand" und Live-Service zu nutzen - allerdings nur auf einer Playstation 4. Hierzu steht Live Events zur Verfügung, über welches alles läuft. Wer keine Playstation 4 besitzt und auf einer PS3 noch einigen Content anshen will, der sollte sich also beeilen und diesen am besten während eines Marathons anschauen, denn sobald der Service am 10. Januar abgeschaltet wird, ist es nicht mehr möglich, Content anzuschauen.

Quelle: Engadget