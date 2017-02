Sony: Patent weist auf Handheld à la Nintendo Switch hin

Nächste Woche ist es so weit, dann kommt die neue Konsole Nintendo Switch offiziell in den Handel. Nintendo lockt dabei mit einer vielversprechenden Mischung aus stationärer Heimkonsole und Handheld-Gerät - und dass der Konzern damit den richtigen Riecher bewiesen haben könnte - zumindest in den Augen des Konkurrenten Sony - zeigt nun ein frisch veröffentlichter Patenteintrag Sonys. Dieser wurde zwar wohl schon im Jahr 2015 eingereicht, aber erst kürzlich veröffentlicht, wie ein Nutzer des NeoGAF-Forums entdeckte. Und was wir auf ersten Konzeptbildern sehen, gleicht optisch deutlich der neuen Nintendo Konsole, und gibt damit einen Hinweis darauf, dass auch Sony in Zukunft auf das Prinzip einer mobilen Heimkonsole setzen könnte.

Wir sehen hier ein Tablet, das eine unbestreitbare Ähnlichkeit zu dem der Switch-Konsole aufweißt. Der Bildschirm in der Mitte ist jeweils durch die Hälften eines herkömmlichen Controllers abgeschlossen, der stark an Sonys Dualshock 4 erinnert. Dass sich die Steuereinheiten wie bei Nintendos Joy-Con-Controllern abnehmen lassen, liegt dabei nahe, wird durch die Bilder selbst allerdings noch nicht bestätigt. Genau, wie im Übrigen das gesamte Konzept: Wie immer muss eine Patenteinreichung nämlich nicht heißen, dass ein Gerät auch tatsächlich so umgesetzt wird. Für weitere Neuigkeiten dahin gehend haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite zu Sony im Blick.

Quelle: blog.esuteru.com via IGN