Heute endet die Taipeh Game Show 2017. Zugegen in der Hauptstadt Taiwans war natürlich auch Sony, der momentan erfolgreichste Lieferant von Heimkonsolen. Gewissermaßen um diesen Status noch zu unterstreichen, hat Hiroyuki Oda (SIE General Manager für den Asiatischen Raum) während seiner Messe-Keynote eine neue beeindruckende Zahl bekannt gegeben. Demnach gingen bislang 401,1 Millionen Videospiele für die PS4 über die Ladentheken in aller Welt.

Doch selbst bei Sony läuft nicht alles glatt. So häuften sich Ende des vergangenen Jahres Berichte über Lieferschwierigkeiten bei PS4 Pro und Playstation VR. Das sorgte dafür, dass so mancher Weihnachtswunsch unerfüllt bleiben musste. Für diese Unannehmlichkeit hat sich Oda im Verlauf seiner Rede ebenfalls entschuldigt und Besserung gelobt. Man werde die Produktionsabläufe optimieren und in Zukunft darauf achten, dass PS4 Pro und Playstation VR immer in ausreichenden Stückzahlen lieferbar seien, versprach er.

Quelle: TheWolfhall