Dieses Jahr lief für Sony und seine Fans ziemlich gut. Neben der spektakulären Präsentation auf der diesjährigen E3 in Los Angeles, bei der mehrere potenzielle Blockbuster wie Days Gone, Detroit: Become Human, oder das nächste God of War angekündigt wurden, wurde auch die mittlerweile erhältliche und leistungsstärkere PS4 Pro vorgestellt. Ebenso wurde 2016 das Virtual-Reality-Headset Playstation VR veröffentlicht, welches die Tür zu einer neuen Dimension der Immersion in Videospielen öffnet. Wie ihr seht, hatten Sony-Fans in diesem Jahr genug Gründe, um sich zu freuen. Im kommenden Jahr soll es genau so spektakulär weitergehen, wenn es nach Shuhei Yoshida, dem derzeitigen Präsidenten der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, geht.



Im Gespräch mit einer japanischen Videogames-Webseite verriet Yoshida nämlich, dass 2017 "ein Jahr mit großartiger Software" sein wird. Neben Gravity Rush 2 und Horizon: Zero Dawn erwartet Grusel-Fans direkt am Anfang des Jahres Resident Evil 7: Biohazard. Zwar nicht PS-exklusiv, aber dafür zeitexklusiv in Virtueller Realität auf Playstation VR, bahnt sich der nächshte Teil des altehrwürdigen Franchises an, die Serie wieder zu den Wurzeln zurückzuführen. Auch das neue Spider Man-Spiel von Insomniac Games könnte im nächsten Jahr erscheinen, genau so wie womöglich der nächste Teil von God of War - beide Titel haben bisher allerdings kein konkretes Release-Datum. Hier findet ihr übrigens eine Release-Liste aller Spiele, die bisher für die Sony-Konsolen für das Jahr 2017 angekündigt wurden.

Wie auch immer - es ist gut zu wissen, dass die Verantwortlichen von Sony eine gute Zukunft prognostizieren und an den Erfolg ihrer Software glauben. Die Hardware-Basis ist nun durch die erhältliche PS4, PS4 Slim, PS4 Pro und Playstation VR gesetzt und etabliert und Sony kann sich vollends auf die Entwicklung und Vermarktung großartiger Spiele konzentrieren. Nun zu euch: Auf was freut ihr euch im kommenden Jahr am meisten? Gibt es ein bestimmtes Spiel, dessen Veröffentlichung ihr herbeisehnt, oder darf es doch eine neue Hardware aus dem Hause Sony sein? Nutzt gerne die Kommentarfunktion unterhalb der Zeilen und lasst es uns und die Community wissen! Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos rund um Sony und seine Produkte findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: pushsquare.com