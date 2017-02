Song to Song: Fassbender, Gosling, Portman & Mara im Trailer zum neuen Malick-Film

19.02.2017 um 14:00 Uhr Regisseur und Drehbuchautor Terrence Malick (Der schmale Grat, Tree of Life) gilt als der Poet des Kinos. Seine stets prominent besetzten Dramen punkten durch ihre gewaltige Bildsprache, haben jedoch eine recht eigenwillige Erzählweise, die nicht jedem gefällt. Auch der erste Trailer zu seinem neuesten Werk, dem Musikdrama "Song to Song", ist eher wirr und präsentiert sich als eine scheinbar willkürliche Szenen-Aneinanderreihung. Neben den Hauptdarstellern - Michael Fassbender (Assassins Creed), Ryan Gosling (La La Land), Natalie Portman (Jackie) & Rooney Mara (Carol) - sind u. a. noch Cate Blancett (Carol), Christian Bale (The Big Short), Haley Bennett (Girl on the Train), Boyd Holbrook (Logan) und Benicio Del Toro (Sicario) zu sehen. Deutscher Kinostart ist der 25. Mai 2017.

