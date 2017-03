Sniper: Ghost Warrior 3: Herausforderungsmodus will euch ins Schwitzen bringen

Der kommende Shooter Sniper: Ghost Warrior 3 von CI Games wird euch nicht nur Missionen in einem Story-Modus erleben lassen, sondern zudem einen Herausforderungsmodus bieten, der euch richtig ins Schwitzen bringen soll.

In diesem Modus ist das Heads-up Display (HUD) deaktiviert und die Gegner besitzen eine erhöhte Wachsamkeit. Daher müsst ihr besonders taktisch vorgehen und euch ein durchdachtes Waffen-Arsenal zurecht legen sowie Gadgets und Modifikationen einsetzen. Nur so werdet ihr diese besonders harten Herausforderungen meistern. Wie diese aussehen, könnt ihr euch in einem neuen Gameplay-Trailer ansehen.

"Der Herausforderungsmodus ist eines meiner liebsten Features von Sniper: Ghost Warrior 3, weil Spieler sich einzig auf ihre Fähigkeiten und nicht auf mögliche Hilfestellung durch das Spiel selber verlassen müssen", sagt Tomasz Pruski, Senior Level Designer bei CI Games. "Ein gutes Beispiel ist der Einsatz der Drohne. Sie erfasst die Gegnerpositionen, doch wird sie wieder zurückgerufen, müssen sich die Spieler auf Ihr Gedächtnis verlassen, um Feinden nicht in die Arme zu laufen. Auch präzisere Kopfschüsse werden erfordert, denn die Gegner tragen wesentlich effizientere Panzerungen an ihren Körpern."

In Sniper: Ghost Warrior 3 schlüpft ihr in die Rolle von Jonathan North, einem amerikanischen Scharfschützen, der in der Nähe der russischen Grenze im nördlichen Georgien nicht nur eine Geheimmission erfüllen muss, sondern auch auf der Suche nach seinem verschollenen Bruder ist. Erscheinen wird der Shooter am 25. April für PC, Xbox One und Playstation 4.

Quelle: Pressemeldung