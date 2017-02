Sniper: Ghost Warrior 3 - Season Pass doch nun gratis für Vorbesteller auf Xbox One

Die Aufregung der Spieler und zahlreiche Videos haben sich gelohnt: Auch Vorbesteller von Sniper: Ghost Warrior 3 für Xbox One werden den Season Pass zum Spiel gratis dazu erhalten, genau so wie Vorbesteller auf PC und PS4. Bis vor Kurzem war die Lage so, dass einzig Preorder der PC und PS4-Version des Scharfschützen-Shooters den Staffelpass kostenlos obendrauf erhielten (wir berichteten). Üblich werden 29,99 Euro dafür fällig. Im Season Pass enthalten werden die beiden "großen" Singleplayer-Erweiterungen The Escape of Lydia und The Sabotage, zwei Multiplayer-Maps, ein exklusives Geländefahrzeug und zwei Waffen (McMillan TAC-338A Scharfschützengewehr, Compoundbogen). Sniper: Ghost Warrior 3 erscheint am 4. April für die drei genannten Plattformen. Ab dahin wird auch der Season Pass für alle kostenpflichtig.



Looks like raising a fuss and making videos DOES make a difference. Xbox players will get same content for Sniper Ghost Warrior 3 pic.twitter.com/AMkKTA8DFs — Rand al Thor 19 (@Rand_al_Thor_19) 11. Februar 2017

Auf allen drei Systemen fand die Open Beta von Sniper: Ghost warrior 3 vor Kurzem statt. Vom 3. bis zum 5. Februar 2017 hatten Spieler die Möglichkeit, ins Game hineinzuschnuppern und erste Schüsse abzugeben. Insgesamt standen zwei Einzelspieler-Missionen zum Erkunden bereit. Im Spiel schlüpft ihr in die Haut von Jon North, einem US-amerikanischem Marinecaptain, und bekämpft Feinde in Georgien, um einen weiteren Kalten Krieg zu verhindern. Mehr Interessantes zu Sniper: Ghost Warrior 3 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite, die laufend aktualisiert wird. Was ihr von dem Umstand haltet, dass nun auch Xbox One.Vorbesteller in den kostenlosen Genuss des Season Pass kommen, dürft ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!