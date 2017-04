Sniper: Ghost Warrior 3 - Extrem lange Ladezeiten sind Feature - kein Bug

Wie Publisher CI Games bekannt gibt, ist Sniper: Ghost Warrior 3 nach mehreren Verschiebungen am 25. April endlich für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Das erste Spieler-Feedback bei Steam (77 Prozent) und in den Onlinestores von Sony (4,5 Punkte) und Microsoft (4,7 Punkte) ist durchaus positiv. Ein gewaltiger Kritikpunkt taucht dann aber doch in vielen Rezensionen auf: Die bis zu fünf Minuten langen Ladezeiten beim erstmaligen Start von Sniper: Ghost Warrior 3 sowie beim Reisen in eine neue Open-World-Region.

Von CI Games gibt es auch schon eine Stellungnahme hierzu, die den Kritikern allerdings kaum gefallen wird. Demnach handelt es sich nicht etwa um einen Bug, sondern vielmehr um ein Feature: Die angesprochenen, extrem langen Ladezeiten von Sniper: Ghost Warrior 3 würden nämlich bewusst in Kauf genommen, um im Gegenzug die Ladezeiten beim Laden von Checkpoints, Neustarts von Missionen und Schnellreisen auf ein Minimum zu reduzieren. Das dürfte bedeuten, dass es keinen Patch geben wird, die Ladezeiten also auf dem angesprochenen Level bleiben. Möglicherweise profitieren zumindest PC-User von einer SSD.

In Sniper: Ghost Warrior 3 verkörpert der Spieler den Meisterscharfschützen Jon North. Schauplatz ist der überwiegend eisige Norden Georgiens. Dort eigentlich in offizieller Mission unterwegs, begibt sich Jon auf eigene Faust auf die Suche nach seinem verschleppten und totgeglaubten Bruder Robert. Wie heutzutage bei größeren Produktionen üblich, ist auch ein Season-Pass für Sniper: Ghost Warrior 3 erhältlich, der für Vorbesteller der PC- und der PS4-Version kostenlos war (und momentan anscheinend immer noch ist). Dieser gewährt Zugriff auf zwei Story-DLCs (The Escape of Lydia, The Sabotage), zwei Multiplayer-Maps, ein exklusives Geländefahrzeug und zwei Waffen (McMillan TAC-338A, Compoundbogen). Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Sniper: Ghost Warrior 3. Im Anschluss könnt ihr euch den neuesten Trailer ansehen, der den Spieleinstieg erleichtern soll.

Quelle: Steam