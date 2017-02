Unmittelbar vor Veröffentlichung hat Rebellion Developments jetzt die offiziellen PC-Systemanforderungen für Sniper Elite 4 bekannt gegeben. Die Angaben bewegen sich für einen modernen Vertreter des Ego-Shooter-Genres im Rahmen des Erwartbaren. Für Sniper Elite 4 werden demnach beispielsweise ein Intel Core i7-3770, 8 Gigabyte RAM und einen Grafikkarte vom Kaliber Nvidia GeForce GTX 970 beziehungsweise AMD Radeon RX 480 empfohlen. Mit derartiger Hardware sollte flüssiges Spielen (60 Fps+) in 1080p problemlos möglich sein. Wartet hierzu aber am besten den Release ab.

Sniper Elite 4 erscheint am 14. Februar. Euch verbleiben also noch einige Stunden für eine Vorbestellung. Wer eine solche abgibt, erhält als Preorder-Boni ein Paket mit exklusiven Waffen-Skins und vor allem den "Zielperson: Führer"-DLC, in dem wieder Jagd auf Adolf Hitler gemacht werden muss. Schauplatz von Sniper Eite 4 ist das faschistische Italien zu Zeiten des 2. Weltkrieges. Protagonist und Meisterscharfschütze Karl Fairburne erhält den Auftrag, die Landung der Alliierten vorzubereiten. Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Sniper Elite 4.



Minimale Hardware Empfohlene Hardware Windows 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 or 64-bit Windows 10 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 or 64-bit Windows 10 CPU Intel CPU Core i3-2100 oder AMD Äquivalent Intel CPU Core i7-3770 oder AMD Äquivalent RAM 4 GiB RAM 8 GiB RAM Grafikkarte AMD Radeon HD 7870 (2GB) / NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) Nvidia GPU GeForce GTX 970 / AMD GPU Radeon RX 480