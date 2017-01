Sniper Elite 4 gespielt: Jagd nach der Nazi-Wunderwaffe

Brechende Knochen, herausquellende Organe und reichlich Blut: Nein, die Rede ist nicht von der Zombie- Apokalypse oder einem Brutalo-Prügler, sondern vom vierten Teil der Scharfschützen-Serie Sniper Elite. Und da darf natürlich die heftige Killcam nicht fehlen, die bei einem gelungenen Fernschuss die Flugbahn des Projektils in Zeitlupe begleitet und den Einschlag in Kopf oder Körper des Gegners in einer Röntgenaufnahme überdeutlich zeigt. Ob in dem Zweiter-Weltkrieg-Abenteuer mehr steckt als brachiale Tötungen und Gore-Effekte, haben wir vor Ort beim Entwickler Rebellion Developments in Oxford unter die Lupe genommen und die komplette erste Mission sowie einige Matches des Mehrspieler-Parts absolviert. Eines schon mal vorab: Die offenen Einsatzgebiete in Sniper Elite 4 sind deutlich größer als im Vorgänger und erlauben euch neben dem freien Erkunden jetzt auch ausgiebige Kletterpartien.

Allein gegen die Wehrmacht

Vor gut zwei Jahren hat Karl Fairburne, der beste Mann des amerikanischen Geheimdienstes OSS (Office of Strategic Services), fast im Alleingang Rommels Afrikakorps aufgerieben und sogar ein Attentat auf Adolf Hitler verübt. Aber kaum von seinem erfolgreichen Feldzug zurück, wartet schon das nächste Himmelfahrtskommando auf den Scharfschützen mit den Adleraugen. Diesmal ist der Schauplatz Italien im Jahr 1943 und die Aufgabe möglicherweise kriegsentscheidend, denn die Nazis basteln aktuell an einer Wunderwaffe. Mit einer neuen Raketengeneration, die ferngesteuert ihr Ziel findet, sollen die Alliierten vernichtend geschlagen werden. Ein neuer Job für Fairburne! Die erste Mission führt uns auf die Insel San Celini, auf der sich General Thomas Schmidt, der zuständige Kommandant für das Waffenprogramm, in seiner Villa aufhält. Unsere Aufgabe: Logisch, Schmidt eliminieren. Wie wir das anstellen, bleibt unserer Kreativität überlassen.

Kimme, Korn, Kill

Dank Karls neuer Kletterfähigkeiten lassen sich lästige Wachen noch besser unbemerkt ausschalten Quelle: Rebellion Developments Der erste Blick auf die Übersichtskarte zeigt uns die ungefähre Position des Generals und Standorte der optionalen Nebenaufgaben. So können wir uns Extrapunkte verdienen, indem wir Kameras zerstören, mit denen Propagandafilme gedreht werden, und fleißig Sammelgegenstände wie Briefe, Einsatzpläne und Geheimdokumente aufspüren, die in Häusern und Zelten versteckt sind. Zudem befinden sich insgesamt vier Nazi-Offiziere auf der Insel, die wir eliminieren können. Damit schwächen wir nicht nur die Wehrmachtspräsenz auf dem Eiland, sondern erleichtern uns auch das harte Sniper-Leben enorm. Beseitigen wir möglichst frühzeitig einen Offizier, verlieren die gegnerischen Soldaten ohne die Führung durch einen Vorgesetzten ihren Kampfwillen und sind so eine deutlich geringere Gefahr für unser virtuelles Leben.

Diese neue taktische Herangehensweise probieren wir auch gleich einmal aus und observieren mit unserem Feldstecher aus einer gesicherten Position die erste Ortschaft: Wir identifizieren die Standorte der Feinde, verfolgen die Laufwege der Wachen und markieren Gegner per Knopfdruck. Da uns das Spiel zu jeder Person Informationen wie Name und Rang anzeigt, haben wir schnell den Offizier identifiziert. Geduldig warten wir, bis dieser sich ein Stück von seinen Soldaten entfernt hat und wir eine freie Schussbahn haben. Dann legen wir das Scharfschützengewehr an, atmen aus und lauschen auf die Herzfrequenz, die möglichst niedrig sein sollte, damit wir auch gleich einen Volltreffer landen, ohne bei einem Fehlschuss die halbe deutsche Armee aufzuscheuchen. Je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad gilt es zudem noch, Faktoren wie Entfernung oder Windrichtung- und -stärke zu berücksichtigen. Ganz ruhig zielen wir auf den Offizier, drücken ab - und beobachten, wie die Kugel in Zeitlupe auf ihr Ziel zufliegt und in der serientypischen Röntgensicht das Herz des Mannes durchbohrt. Unsere Strategie geht auf: Nach dem Ableben des Offiziers können wir nahezu ungehindert weiter vordringen.

Clevere KI-Gegner

Die KI der Wehrmachtssoldaten erwies sich im Probespiel als clever. Erledigen wir frühzeitig den kommandierenden Offizier, verlieren die Gegner jedoch spürbar an Kampfwillen. Quelle: Rebellion Developments So einfach macht es uns Sniper Elite 4 allerdings nicht immer. Ein Fehlschuss - und schon haben wir die KI-Gegner am Hals, die sich als erheblich intelligenter erweisen als noch im Vorgänger. Die Soldaten rennen nicht einfach blind auf uns zu und verlieren nach ein paar Augenblicken das Interesse, obwohl sich die toten Kameraden direkt neben ihnen auftürmen. Einmal alarmiert, suchen die Feinde beharrlich nach dem Eindringling und kreisen uns ein. Wenn wir jetzt nicht schnell einen Stellungswechsel vornehmen, hauchen wir ganz unehrenhaft unser virtuelles Leben aus. Zwar kann sich Karl auch ganz gut mit Messer und Pistole zur Wehr setzen, allzu viele Treffer hält er aber nicht aus. Um die aktuelle Lage einzuschätzen, ist ein Blick auf die farbige Markierung über den Köpfen der Feinde hilfreich: Grün bedeutet Dienst nach Vorschrift, Gelb zeigt eine erhöhte Aufmerksamkeit an und bei einem roten Punkt ist die Gefahr erkannt und es wird ohne weitere Warnung geschossen.

Also heißt das Motto: Ruhe bewahren und kreativ vorgehen. So können wir beispielsweise eine an einem Kran befestigte Kiste abschießen, die gleich einen ganzen Trupp unter sich begräbt, mit einer Granate oder Mine einen beseitigten Feind zur tödlichen Sprengfalle umfunktionieren (fies!) oder darauf achten, dass unsere Schüsse zeitgleich mit einem lauten Umgebungsgeräusch erfolgen. Möglichst im Schatten agieren, Tote aus dem offenen Feld in den Straßengraben ziehen, immer schön in Deckung bleiben - so kommen wir unbeschadet weiter. Bei unserem Ein-Mann-Feldzug profitieren wir auch von der neu gewonnenen Bewegungsfreiheit des Helden: Karl kann nun über Abgründe springen, sich an Vorsprüngen entlanghangeln oder an Hauswänden emporklettern, um sich ein Schützennest mit perfekter Übersicht in luftiger Höhe einzurichten.

Mehrspieler-Modi

Ein weiteres ahnungsloses Opfer für einen der brutal inszenierten Stealth-Kills! Quelle: Rebellion Developments Nach der acht Missionen umfassenden Kampagne, die auch zusammen mit einem Freund kooperativ gespielt werden kann, und bereits angekündigten Zusatzinhalten wie der Vorbesteller-Bonusmission Zielperson: Der Diktator braucht Sniper Elite 4 aber nicht im Schrank zu verstauben. Rebellion setzt wie in den Vorgängern auf eine Spielspaßverlängerung durch Multiplayer-Modi, die kooperative und kompetitive Schlachten mit bis zu zwölf Spielern erlauben. Bei unserem Anspieltermin konnten wir uns im neuen Modus Control austoben. In dem schnellen Scharmützel spielen zwei Sechser-Teams gegeneinander und müssen Kontrollpunkte erobern und möglichst lange halten. Klingt nach Standardware, ist aber durch die großen und verwinkelten Karten, die viele hochgelegene Positionen für Sniper-Schützen bieten, eine echte taktische Herausforderung.

Allerdings lohnt sich Campen nicht, denn nach dem ersten Schuss werden die Gegner auf die Stellung aufmerksam. Es gilt also, immer in Bewegung zu bleiben, Fallen aufzustellen und stets damit zu rechnen, dass sich ein Feind anschleicht und zum Stealth-Kill ansetzt. Wer es kooperativer mag, der wird mit dem Modus Survivor bestens bedient, bei dem sich vier Spieler zusammenfinden und Wellen von anstürmenden Nazis den Garaus machen sollen. Im Spielverlauf erhöht sich nicht nur die Anzahl der Feinde, die Bösewichte rücken außerdem mit Fahrzeugen an und legen eine tödliche Intelligenz in ihrem strategischen Vorgehen an den Tag. Nach Welle 6 war für uns im Hands-on erst einmal Feierabend - mit einiger Übung und kräftigem Aufleveln der Spielfigur ist da aber sicherlich noch deutlich mehr drin.

Von Ulrich Wimmeroth

Autor



Von Sascha Lohmüller

Redakteur

Sascha Lohmüller ist seit 2008 bei Computec und mittlerweile Leitender Redakteur für play4 und XBG, schreibt aber auch regelmäßig für die PC Games. Wenn es um Actionspiele, Shooter, Sport und RPGs geht, ist er an vorderster Front zu finden. Fehlt etwas im Artikel?