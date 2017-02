Sniper Elite 4: DirectX 12-Support und PS4 Pro-Unterstützung bestätigt

Wie berichtet wird, hat Entwickler und Publisher Rebellion Developments für sein bald erscheinendes Action-Stealth-Game Sniper Elite 4 sowohl DirectX 12-Support auf dem PC als auch Unterstützung für die PS4 Pro angekündigt. Durch den PS4 Pro-Support soll es mehr Details und weitere Verbesserungen geben:

Verbesserte Bildrate

Verbesserte Weitsicht

Verbesserter Detaillierungsgrad

Verbesserte Licht- und Schatteneffekte

Verbesserte Reflexionen

Schnellere Ladezeiten

Neben DirectX 12 unterstützt Sniper Elite 4 auf dem PC auch die Grafikschnittstelle DirectX 11. Sniper Elite 4 erscheint am 14. Februar 2017 für den PC, die PS4 und Xbox One. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Sniper Elite 4 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Ob und auf welchem System ihr den taktischen Stealth-Shooter zocken werdet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen verraten!

Quelle: Eurogamer