Sniper Elite 4: Deathstorm - Inception und weitere DLCs morgen

Am 21. März, also bereits am morgigen Dienstag, erscheint der erste (von drei) Teil der Deathstorm-Mini-Kampagne mit dem Untertitel Inception für Sniper Elite 4. Schauplatz ist eine verschneite Basis der Deutschen Kriegsmarine im Norden Italiens. Die dortigen Ereignisse finden nach dem Hauptspiel statt. Protagonist Lawrence Fishburne hat den Auftrag, der durch einen Luftangriff schon teilweise zerstörten Basis den Rest geben. Vor allem muss er aber ein geheimes Paket mit dem Codenamen Deathstorm entwenden, das offenbar wichtige Informationen zum Bau der Atombombe enthält.

Ebenfalls morgen erscheint außerdem das sogenannte Night Fighter Expansion Pack. Der DLC enthält drei neue Waffen, zwei Charaktere und acht Waffen-Skins für Sniper Elite 4. Sowohl Deathstorm: Inception als auch das Night Fighter Expansion Pack sind im Season-Pass enthalten, aber auch separat erhältlich. Für alle Besitzer von Sniper Elite 4 gibt's außerdem neue Inhalte für den Multiplayer-Modus: Elimination-Modus und Night-Woods-Map. Alle sonstigen News, Infos und natürlich auch den Test zu Rebellions Ego-Shooter findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Sniper Elite 4.

Quelle: Steam