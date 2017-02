Rebellion hat in der vergangenen Nacht den sogenannten "101"-Trailer zu Sniper Elite 4 veröffentlicht. Jetzt könnt ihr euch den sechs Minuten langen Clip mit vielen neuen Gameplay-Szenen auch schon bei uns ansehen. In Sniper Elite 4 begibt sich Meisterscharfschütze Karl Fairburne auf seine laut Entwickler Rebellion bislang schwerste Mission. Im faschistischen Italien muss er die Separatisten im Kampf gegen Duce Mussolini unterstützen, und so die Invasion der Alliierten vorzubereiten.

Sniper Elite 4 erscheint am 14. Februar für PC, PS4 und Xbox One, also bereits in knapp zwei Wochen Die Vorbestellung für alle drei Plattformen ist seit geraumer Zeit möglich. Wer davon Gebrauch macht, erhält als Preorder-Boni ein Paket mit exklusiven Waffen-Skins und vor allem den "Zielperson: Führer"-DLC, in dem wieder Jagd auf Adolf Hitler gemacht werden muss. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Sniper Elite 4.