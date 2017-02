Sleepless - Eine tödliche Nacht: ​Witziges Featurette zeigt Jamie Foxx bei Rekreierung von Szenen

27.02.2017 um 16:03 Uhr Am 9. März erscheint der Action-Thriller Sleepless - Eine tödliche Nacht in deutschen Kinos. Jamie Foxx und Rapper Tip "T.I." Harris spielen die zwei Cops Vincent und Sean, die auch auf eigene Faust unterwegs sind. Auf einer dieser inoffiziellen Streifenzüge erbeuten sie eine millionenschwere Kokainfracht. Doch die Angelegenheit wird brenzlig, als der eigentliche Empfänger, der Casino-Boss Stan Rubino, Vincents Sohn kidnappt und die Ware zurückverlangt. Beim geplanten Austausch kommen den Polizisten immer wieder eine misstrauische Kollegin und ein krimineller Rivale der Drogenszene in die Quere. Im exklusiven und amüsanten Featurette stellt Jamie Foxx mit anderen Schauspielern spontan Szenen aus dem Actionstreifen dar. Wie überzeugend sie Emotion und Drama wiedergeben, seht ihr hier!

Mehr zu Sleepless - Eine tödliche Nacht findet ihr auf unserer Themenseite.