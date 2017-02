Skate 3: ​Ab sofort über EA Access auf Xbox One spielbar

Schon seit einiger Zeit ist es Nutzern der Xbox One dank Abwärtskompatibilität möglich, Skate 3 auf Microsofts Konsole zu spielen. Wie Gameinformer berichtet, gibt es nun allerdings eine weitere Möglichkeit für Xbox-One-Spieler, sich auf das digitale Rollbrett zu schwingen: Skate 3 ist nämlich ab sofort auch über Electronic Arts' kostenpflichtigen Online-Dienst EA Access verfügbar - allerdings eben auch wirklich nur auf der Xbox One. Die PC-Version von EA Access muss auch weiterhin ohne das Skate-Spiel auskommen, da dieses nie für den PC erschien. Und da die PlayStation 4 kein EA Access unterstützt, schauen Sony-Jünger ebenfalls in die Röhre. Eine zukünftige Veröffentlichung über den Streaming-Dienst PlayStation Now ist aber natürlich nicht ausgeschlossen.

Die Neuveröffentlichung von Skate 3 über EAs Online-Dienst ist erneut Wasser auf die Mühlen der Skate-Fans, die auf die Entwicklung eines Skate 4 hoffen. Erst kürzlich war ein Hinweis darauf auf Twitter aufgetaucht, doch EA hatte den Fans kurz danach wieder den Wind aus den Segeln genommen. Dennoch: Die Veröffentlichung von Skate 3 auf EA Access deuten einige als ein Zeichen, dass EA vor der Produktion eines neuen Skate-Spiels seine Marke erst einmal auf die allgemeine Beliebtheit abklopfen möchte. Für weitere Informationen und Neuigkeiten zur Skate-Reihe haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zu Skate 3 im Auge.

Quelle: Gameinformer