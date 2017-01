Sin City: So hätte das Spiel zum Film aussehen sollen

2005 erschien die Verfilmung des Comics "Sin City" und begeisterte die Filmfans. Auf dieser Erfolgswelle wollte auch das Entwicklerstudio Transmission Games (damals noch IR Gurus) reiten. 2007 präsentierte das Studio Red Mile Entertainment, welche die Rechte von Sin City verwalteten, ein Konzeptvideo zum Spiel, das direkt auf Anklang stieß. Das Projekt wurde genehmigt.

Sin City sollte eine Mischung aus God of War und Assassin's Creed werden und dies mit der düsteren Schwarz-Weiß-Atmosphäre des Films verknüpfen. "Held" wäre Marv gewesen, der sich mit seinen Fäusten durch die dunklen Gassen prügeln sollte. Dabei hätte er auch auf Gegenstände in seiner Umgebung zurückgreifen und beispielsweise mit Stühlen zuhauen können. Außerdem hätten Schleicheinlagen eine große Rolle gespielt, denn neben Marv sollte man zudem in die Rolle der japanischen Assassinen Miho und des Privatdetektivs Dwight McCarthy schlüpfen. Die Suche nach neuen Hinweisen, das Lösen von Puzzles und auch Schusswechsel sollten ebenfalls Teil des Spiels sein. Für damalige Zeiten wäre Sin City ein außergewöhnliches Spiel geworden.

Doch Flint Dille, die rechte Hand des Comicbuch-Autors Frank Miller, sollte das Projekt überwachen. Er überarbeitete die Story, mit welcher die Entwickler nicht mehr zufrieden waren. Sexismus und Frauenfeindlichkeit bestimmten plötzlich die Geschichte. Es sei einfach nur plump gewesen, erklärt Simon Lissaman, der damals an der Grafik des Spiels mitarbeitete. Dille wollte nur der Provokation wegen provozieren. Doch das wäre nicht mehr Sin City gewesen. In einem Minispiel hätte der Spieler beispielsweise durch Tänze versuchen müssen, eine Stripperin dazu zu bringen, sich auszuziehen. Ein Tritt in die Weichteile sollte eine Nebenquest über Eunuchen freischalten. Dummerweise stand Red Mile Entertainment hinter den Änderungen von Flint Dille.

2008 kam es nach Streitigkeiten dazu, dass sich beide Parteien auf eine Vision für das Spiel einigen konnten. Doch auch davon zeigte sich das Entwicklerteam wenig begeistert, sollte das Spiel doch plötzlich eine 1:1 Nacherzählung des Films werden. Schließlich sank der Wert des australischen Dollars so stark, dass das Budget für die Entwicklung des Sin-City-Spiels nicht mehr gehalten werden konnte. Red Mile wurde von SilverBirch aufgekauft, doch das Unternehmen musste Konkurs anmelden und riss Red Mile mit, was schließlich das Ende des Spiels bedeutete. Wie Sin City ausgesehen hätte, zeigen nun Videos, die im Internet aufgetaucht sind.

