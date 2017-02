Silence: Exklusiver Clip mit Andrew Garfiel und Adam Driver

17.02.2017 um 16:42 Uhr Am 2. März kommt der auf einen japanischen Bestsellers basierende Film Silence in die deutschen Kinos. Andrew Garfield, Adam Driver und Liam Neeson spielen darin christliche Paten im 17. Jahrhundert, deren Glauben im damals abgeschotteten Japan auf die Probe gestellt wird. Während die Shogunen in ihrem Machtkampf das Land mit Gewalt zerreißen, werden zudem sämtliche Christen verfolgt und getötet. Zunächst auf der Suche nach ihrem Lehrer Cristóvão Ferreira, müssen sich die jungen Paten in Angesichts der Verfolgung und dem allgegenwärtigen Tod die Frage stellen: Wie kann Gott zu all dem schweigen? Wie dramatisch die historische Verfilmung ist und wie sich Andrew Garfield und Adam Driver als junge Priester geben, seht ihr hier im exklusiven Clip!

