Silence: Filmkritik zum neuen Meisterwerk der Regie-Ikone Martin Scorsense

Religion ist ein Leitmotiv im Werk Scorseses (siehe "Die letzte Versuchung Christi", "Kundun") - und "Silence" sein langjähriges Traumprojekt. Das Drehbuch nach einem Roman von Endō Shūsaku schrieben Scorsese und sein Co-Autor Jay Cocks bereits 1991, um es im Laufe der Jahre immer wieder zu überarbeiten. Stets kamen andere Projekte dazwischen, doch nach "The Wolf of Wall Street" (seinem kommerziell größten Erfolg) war es endlich so weit; Scorsese "musste den Film jetzt einfach machen". Und tatsächlich ist ein überragendes Kunstwerk entstanden; ein Film, der seine Zuschauer herausfordert. Das ist sowohl als Empfehlung, als auch als Warnung zu verstehen. "Silence" lässt sich nicht so einfach nebenher konsumieren; es ist ein Film auf den man sich vorbereiten und auf den man sich einlassen muss; ein epochales, mitunter sperriges, aber ungemein kluges Historiendrama, das Fragen nach Sinn und Unsinn von Religionen stellt, die sich nicht so leicht beantworten lassen. Zugleich gelingt Scorsese das schonungslose Porträt einer dunklen Epoche der japanischen Geschichte; zeigt er das brutale Vorgehen der Machtinhaber gegen die christliche Minderheit in aller Deutlichkeit, wenngleich er sich mit expliziten Gewaltszenen entgegen seiner Gepflogenheiten diesmal zurückhält. Die einzige Ausnahme verfehlt dann auch ihre verstörende Wirkung nicht. Angemessen dezent agieren die Darsteller; Andrew Garfield, der den Film in der zweiten Hälfte fast im Alleingang stemmt, spielt hier nicht weniger überzeugend, als in "Hacksaw Ridge". Bedauerlich, dass der Film in der diesjährigen Award-Season weitgehend übersehen wurde; einzig die strengen Bilder von Kameramann Rodrigo Prieto ergatterten eine Oscarnominierung. Auch das amerikanische Kinopublikum ignorierte das enorm anspruchsvolle Werk weitestgehend; Qualität setzt sich eben nicht immer durch.

Fazit

Ein formal wie inhaltlich bestechendes Epos; kein Film fürs Mainstream-Publikum, aber wer sich darauf einlässt, wird mit einer unvergesslichen cineastischen Erfahrung belohnt.