Sicherheit im Kinderzimmer: Bundesnetzagentur verbietet Puppe Cayla 

Spielzeug bietet heutzutage immer mehr technische Funktionen. Die Puppe "My Friend Cayla" beispielsweise soll mit den Kindern sprechen und auf Fragen und Befehle reagieren.

Doch Cayla kann noch etwas anderes: Sie zeichnet Gespräche der Kleinen und auch von anderen Personen auf und leitet diese über eine Funknetzverbindung an den Hersteller weiter. Angeblich, um die Puppe und deren Funktionsumfang immer weiter zu verbessern. Die Eltern müssen hier nicht einmal zustimmen, ob sie dies überhaupt möchten. Da dies gegen deutsches Recht verstößt, ließ die Bundesnetzagentur die Puppe jetzt verbieten und vom Markt nehmen.

Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, erklärt: "Gegenstände, die sendefähige Kameras oder Mikrophone verstecken und so Daten unbemerkt weiterleiten können, gefährden die Privatsphäre der Menschen. Das gilt auch und gerade für Kinderspielzeug. Die Puppe Cayla ist verboten in Deutschland. Es geht hier zugleich um den Schutz der Schwächsten in der Gesellschaft".

Weitere derartige Spielwaren, welche die Kinder abhören und Daten an den Hersteller ermitteln sollen in nächster Zeit ebenfalls aus den Regalen verschwinden. Für ein Verbot müssen aber immer die Voraussetzungen des § 90 TKG erfüllt sein. Diese sehen vor, dass Gegenstände ihrer Form nach ein anderes Objekt vortäuschen oder als Gegenstände des täglichen Gebrauchs "verkleidet" sein, doch im Grunde in ihrer Funktionsweise dafür geeignet sein müssen, als heimliches Abhörgerät zu fungieren.

Eltern, die Cayla bereits gekauft haben, sollen entsprechend informiert werden, ein Vorgehen gegen die Besitzer ist aber nicht geplant.

Quelle: Bundesnetzagentur