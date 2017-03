Mit Shroud of the Avatar will Ultima-Erfinder Richard "Lord British" Garriott das "ultimative Rollenspiel" entwickeln, das eine Mischung aus Multiplayer- und Single-Player-RPG werden soll. Geplant ist eine epische Geschichte, die sich über fünf Episoden erstrecken wird.

Die erste Episode wurde 2012 über Kickstarter finanziert und hätte eigentlich Ende 2014 erscheinen sollen. Doch die Entwicklung zog sich immer weiter hin. Ein offizieller Release ist nun für Herbst dieses Jahres geplant. Doch wie geht es danach weiter? Kürzlich fand der sogenannte Spring Telethon statt, der abgehalten wurde, um die Fans mit Informationen zum Spiel zu versorgen und, um weiteres Geld einzunehmen. Während dieses Events wurde die Frage gestellt, wie es denn mit den finanziellen Mitteln aussehen würde und damit auch mit der Entwicklung der geplanten Episoden 2 bis 5. Die Frage wurde zwar nicht live beantwortet, dafür aber später schriftlich im offiziellen Forum.

Laut Produzent Starr Long reicht das bisher eingenommene Geld, um Episode 1 fertig zu stellen. Wie es mit den anderen Episoden aussieht, darauf ging er nicht. Doch schon vor einigen Monaten hieß es, dass für Episode 2 eine weitere Kickstarter-Kampagne nötig sei. Dies kam bei vielen aus der Community nicht so gut an. Denn Shroud of the Avatar wird momentan ziemlich heftig kritisiert. Auf vielen Websites, darunter auch auf Reddit, sind Fans von der Qualität des Spiels enttäuscht und hatten sich etwas anderes erwartet. Shroud of the Avatar spielt sich momentan wie ein gängiges Sandbox-MMORPG, erwartet hatten aber viele eher eine Art Single-Player-RPG mit Koop-Modus, das den Fokus auf spannende Quests und die Story richtet und die Möglichkeit bietet, auch mal in manchen Gebieten wie Städten in einen MMO-Modus wechseln zu können. Doch gerade die Quests und die Story treten aktuell stark in den Hintergrund, genau wie der geplante Offline-Modus.

Sollte Episode 1 des RPGs nicht überzeugen und die Spieler begeistern können, wird es laut Ansicht mancher aus der Community schwierig, Backer für eine weitere Kickstarter-Kampagne zu finden. Wie es dann mit den Episoden 2 bis 5 weitergeht, steht in den Sternen.

Quelle: Forum von Shroud of the Avatar