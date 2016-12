Laut der Kickstarter-Kampagne aus dem Jahr 2013 sollte Richard "Lord British" Garriotts Rollenspiel Shroud of the Avatar Ende 2014 erscheinen. Nun, Ende 2016 nähert sich das Team laut eigenen Angaben dem Ende der Entwicklungsphase.

Es sollen noch etwa 20 Prozent an Entwicklungsarbeit zu leisten sein, die nächsten beiden Quartale würden sehr spannend werden, da noch die letzten Features eingebaut und schließlich das Balancing optimiert werden muss. Dann kann Episode 1 des RPGs mit dem Untertitel "Forsaken Virtues" gegen Mitte des kommenden Jahres erscheinen - sofern sich die Entwickler nicht doch noch dazu entscheiden, etwas mehr Zeit investieren zu wollen.

Shroud of the Avatar wurde als storygetriebenes Rollenspiel mit der Erzählstruktur eines Single-Player-RPGs sowie Entscheidungen mit Konsequenzen und der Option, auch online spielen zu können, angekündigt. Allerdings verschob sich dieser Fokus nach der Kickstarter-Kampagne immer mehr in Richtung eines Sandbox-MMORPGs. Technische Limitierungen, die aufgrund des überaus beliebten Housing-Systems sowie des Fokus auf MMO-Elemente aufkamen, führten dazu, dass die Story nicht ganz so implementiert werden kann, wie man dies von regulären Single-Player-RPGs kennt. Es wird nach aktuellem Stand beispielsweise keine sichtbaren Konsequenzen für die Aktionen der Spieler geben. Fängt man beispielsweise einen Mörder, wo wird nichts mit diesem passieren. Immerhin wollen andere ihn auch noch fangen. Weiterhin hat die Belagerung einer Stadt keine Auswirkungen auf diese, da aufgrund des Spieler-Housings an der Stadt nichts verändert werden kann. Häuser können also nicht brennen, NPCs können nicht sterben und auch die spielergetriebene Ökonomie darf nicht beeinflusst werden.

Es hat den Anschein, als hätten die Entwickler aus diesem Grund den Fokus des Rollenspiels weg von der Story und hin zu den Sandbox-Elementen gelenkt. Vor allem das PvP steht derzeit im Mittelpunkt. Es gibt viele Gebiete in der Spielwelt, in welcher offenes PvP stattfindet. Wer sich an den Spieler-gegen-Spieler-Kämpfen beteiligt, bekommt zudem Boni.

Vielleicht kann Shroud of the Avatar mit dem Fokus auf Sandbox und PvP die Spieler ja überzeugen. Ob dies eine gute Entscheidung war, wird man dann im kommenden Jahr sehen, wenn die erste Episode "Forsaken Virtues" erscheint.

Quelle: Forum von Shroud of the Avatar