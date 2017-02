Mit Shroud of the Avatar will Ultima-Erfinder Richard "Lord British" Garriott eine Mischung aus Einzelspieler- und Online-Rollenspiel erschaffen. Doch viele Backer der Kickstarter-Kampagne aus dem Jahr 2013 zeigen sich mittlerweile enttäuscht, da sie der Meinung sind, das Spiel hätte sich seit der Ankündigung stark verändert. Die neuesten Reviews der Early-Access-Version auf Steam sind größtenteils negativ.

In einem Interview mit Polygon wurde Richard Garriott darauf angesprochen. Er erklärt, dass er nicht der Ansicht sei, dass viele Fans enttäuscht seien. Die meisten Kickstarter-Backer sind seiner Meinung nach vom Spiel begeistert. Aber Kritik hätte es schon vom ersten Tag an gegeben. Mit dem offenen Entwicklungsprozess, denn das Studio Portalarium praktiziert, würden die Spieler nun eben auch die "hässlichen Seiten der Spieleentwicklung" kennen lernen.

Produzent Starr Long erklärte, dass man sich Wort für Wort an die Ankündigung aus der Kickstarter-Kampagne gehalten hätte. Von Anfang an kommunizierte man, dass Shroud of the Avatar eine Mischung aus MMORPG und Einzelspieler-Rollenspiel werden würde. Daran habe sich nichts geändert. Nur in den Köpfen der Spieler kam es zu Veränderungen am Konzept, weil einige Fans sich selbst ein ganz eigenes Bild des Spiels gemacht hätten, das nicht mit der Vision der Entwickler übereinstimmen würde.

Allerdings hagelt es hierfür nun Kritik. Denn während der Kickstarter-Kampagne war Shroud of the Avatar eben nicht als Mischung aus MMORPG und Single-Player-RPG angekündigt, sondern im Grunde als ein "Einzelspieler-Rollenspiel im Stil von Ultima 4, 5, 6 und 7, bei dem man die Option bekommen würde, auch online zu spielen", wie Richard Garriott es in zwei Videos erklärte. Auf der Kickstarter-Seite ist sogar explizit zu lesen, dass Shroud of the Avatar kein MMORPG ist, aber ein Multiplayer-Spiel. Denn die Spieler können entscheiden, ob sie es alleine als Single-Player-RPG, kooperativ mit Freunden oder in einem offenen Online-Modus mit Fremden spielen wollen.

Die aktuelle Version jedoch spielt sich wie ein klassisches MMORPG, bei dem man eben auch die Option hat, alleine und offline zu spielen. Es gibt relativ wenig Quests, die zudem - trotz gegenteiliger Angabe auf der Kickstarter-Seite - keine Konsequenzen auf die Spielwelt haben. Ein wiedergefundenes Kind beispielsweise wird nie mit der Mutter wieder vereint, ein Mörder nie gefasst und bestraft. Dies liegt am Fokus auf den MMO-Part des Spiels, da derartige Konsequenzen in einem Onlinespiel schwer umzusetzen sind. Doch darunter wiederum leiden die Glaubwürdigkeit der Welt, die Spannung, die Story und der Single-Player-Modus. Daher ist die Enttäuschung einiger Kickstarter-Backer durchaus verständlich. Dennoch ist es so, dass die Angaben während der Crowdfunding-Kampagne etwas schwammig formuliert wurden, sodass es durchaus dazu kommen konnte, dass diese fehlinterpretiert werden konnten.

Shroud of the Avatar soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 offiziell erscheinen. Dann werden wir sehen, wie gut es wirklich ist und, ob es als Onlinespiel und als Single-Player-RPG bestehen kann. Bis dahin ist das Spiel in einer Early-Access-Fassung spielbar.

Quelle: Polygon