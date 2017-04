Richard "Lord British" Garriotts kommendes Rollenspiel Shroud of the Avatar stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Dies lag wohl mit daran, dass es 2013 als eine Art "eierlegende Wollmilchsau" für Rollenspiel-Fans angekündigt wurde mit einem epischen Einzelspieler-Part und einem Onlineteil, der an Ultima Online erinnern sollte.

Doch irgendwie hat das Spiel beides bisher noch nicht erfüllen können und das, obwohl der Release ursprünglich für Ende 2014 angekündigt war und jetzt Mitte/Ende 2017 erfolgen soll. Der Umstand, dass es sich weder wie eine Neuauflage von Ultima Online spielt und auch keinen epischen Einzelspieler-Teil mit spannenden Quests und Entscheidungen mit Konsequenzen bietet, hat die Geduld vieler Fans überstrapaziert. Der Unmut entlud sich in den vergangenen Tagen im offiziellen Forum.

Dort wurden mehrere Threads mit zum Teil heftiger Kritik am Spiel gepostet. Dieses würde sich nur noch an diejenigen richten, die einen dicken Geldbeutel haben, um sich Häuser, Spielerstädte und Deko-Items gegen echtes Geld kaufen zu können. Essentielle Spiel-Elemente wie das nicht ausbalancierte Kampfsystem, das bedeutungslose PvP-System und der eigentlich nicht vorhandene Single-Player-Teil mit momentan lieblosen und unspannenden Quests würden kaum Fortschritte machen. Jegliche Kritik im Forum würde von den sogenannten "White Knights", die jede Entscheidung der Entwickler verteidigen, im Keim erstickt und ständig käme es zu Zensur und gelöschten Threads. Die Entwickler würden die Kritik nicht ernst nehmen, die auch außerhalb des Forums, beispielsweise auf Reddit, geäußert wird und sich auch in den Reviews der Early-Access-Fassung von Shroud of the Avatar auf Steam niederschlägt. Diese Reviews sind zum Teil vernichtend.

Daher haben einige der alteingesessenen Fans, die teilweise schon von Anfang an dabei waren, ihren Hut genommen und kehren dem Spiel und der Community den Rücken. Bisher gibt es noch keine Reaktion von Seiten der Entwickler zu dieser Situation. Erst kürzlich erklärte Richard Garriott in einem Interview mit dem Magazin Polygon, dass er eigentlich der Meinung sei, die Fans seien zufrieden und würden hinter dem Spiel stehen. Zumindest jetzt scheint sich das geändert zu haben...

Quelle: Forum von Shroud of the Avatar