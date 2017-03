Shiness: The Lightning Kingdom hat einen Release-Termin. Das pelzige Rollenspiel mit Japano-Touch erscheint am 18. April für PC, PS4 und Xbox One. Bei Steam kann sogar schon eine Preorder abgegeben werden. Vorbesteller sparen immerhin 15 Prozent auf den Normalpreis von 29,99 Euro, und können sich außerdem über einen 129 Seiten starken Manga und den Soundtrack als Boni freuen. Beides natürlich nur in digitaler Form. In den Onlinestores von Sony und Microsoft ist Shiness: The Lightning Kingdom hingegen bislang noch nicht zu finden.

Erstmals angekündigte wurde Shiness: The Lightning Kingdom vor nunmehr schon etwa zweieinhalb Jahren. Der - übrigens in Frankreich und nicht etwa Japan beheimatete - Entwickler Enigami initiierte damals eine Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter zur Finanzierung. Die Backer waren damals bereit, knapp 140.000 Dollar bereitzustellen. Gut angelegtes Geld? Unsere Preview zu Shiness: The Lightning Kingdom aus dem Februar gibt eine erste Ahnung. Unterhalb könnt ihr euch noch den neusten Trailer mit Musik von Enigami-CEO Hazem Hawash ansehen..

Quelle: Kickstarter