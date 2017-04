Am 18. April ist Shiness: The Lightning Kingdom nach mehreren Jahren Entwicklungszeit für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Natürlich gibt es auch einen Launch-Trailer. Der knapp eineinhalb Minuten lange Clip enthält einige Gameplayszenen und kann direkt unterhalb dieser Zeilen angesehen werden. Der Preis von Shiness: The Lightning Kingdom liegt bei einheitlichen 29,99 Euro. Gut angelegtes wie es scheint: Bei Steam kommt Shiness: The Lightning Kingdom auf über 90 Prozent positive Bewertungen.

Shiness: The Lightning Kingdom sieht zwar aus wie ein klassisches Japano-Rollenspiel, wurde aber vom französischen Studio Enigami entwickelt. Die Finanzierung gelang mit Hilfe der Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Vor inzwischen ziemlich genau drei Jahren waren über 3.000 Unterstützer bereit, knapp 140.000 Dollar für die Entwicklung bereitzustellen. Eine im Vergleich mit Großprojekten wie Broken Age oder Shenmue 3 eher geringe Summe. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Shiness: The Lightning Kingdom.